Il Comune: garantire maggior rotazione

La misura promossa dal Comune, annunciata nelle scorse settimane e ufficializzata da un’ordinanza dirigenziale pubblicata ieri sull’albo pretorio, ha come obiettivi principali «il miglioramento della qualità della vita nel quartiere, la razionalizzazione degli spazi urbani, il rafforzamento della sicurezza stradale e una maggiore equità nell’accesso alla sosta». Un provvedimento che integra quello dello scorso maggio, quando Palazzo Frizzoni aveva fatto scattare il disco orario (eccetto residenti) in circa 500 stalli fino ad allora liberi a Loreto (anche in via Coghetti, verso via Goldoni) e San Tomaso. «Vogliamo migliorare l’accesso dei residenti, favorire la rotazione e mettere ordine alla sosta urbana - illustra l’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda -. L’introduzione del disco orario favorisce l’equilibrio tra residenti, lavoratori e studenti, garantendo a tutti un uso più razionale dello spazio urbano. A breve, nel corso del mese di novembre, verrà adeguata la segnaletica in via Coghetti, tra il civico 340 e il viale Corpo Italiano di Liberazione. L’intervento fa parte di un accordo con il quartiere, che aveva segnalato la necessità di ribilanciare gli stalli in favore dei residenti. L’area di via Coghetti, vicina al centro e servita dai mezzi pubblici, è sempre risultata interessante per pendolari, studenti e lavoratori, con i parcheggi bianchi però spesso occupati per tutta la giornata, a scapito delle esigenze quotidiane di residenti e attività commerciali. Con il disco orario vogliamo mettere ordine a questa situazione, garantendo maggiore rotazione».