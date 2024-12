Lovere, 16enne travolta mentre va a scuola in motorino: in ospedale

Una studentessa di Rogno di 16 anni è stata la sfortunata protagonista nella mattinata di mercoledì 4 dicembre di un incidente avvenuto a Lovere all’incrocio tra via Gobetti e via Valvendra. La ragazza, in sella a un motorino, arrivava da Costa Volpino e pochi minuti prima delle 8 era diretta a scuola; all’improvviso si è trovata di fronte l’auto di un’automobilista di Lovere che, uscendo da via Valvendra, voleva immettersi su via Gobetti e svoltare verso sinistra, verso Costa Volpino.