Luminarie a Bergamo, ecco le prime novità. E da oggi si monta la ruota panoramica

Il Duc l’aveva annunciato e così è stato. Da domenica 10 novembre è iniziato l’allestimento delle luminarie natalizie che quet’anno, accanto ai tradizionali addobbi, affiancherà una novità per rendere l’atmosfera in città ancora più emozionante.

Arriva il «dente di leone»

Dopo due anni di studi, riflessioni e prove, verrà infatti introdotto un nuovo elemento luminoso, il «dente di leone» (installazione che prende il nome dal fiore conosciuto anche come tarassaco o soffione), che andrà a sostituire i gomitoli luminosi utilizzati fino allo scorso anno. «Il montaggio delle luminarie è iniziato – conferma Nicola Viscardi, direttore del Duc –. Ci sarà tempo fino al 6 gennaio per poterle ammirare ».

Arriva la ruota panoramica

Alta più di 30 metri, torna in centro la ruota panoramica che sarà montata da lunedì 11 novembre in piazza Matteo tt i. Tutt’intorno è previsto un pittoresco mercatino di casette, piene di prodotti tipici, artigianato e idee regalo per le feste.

Aperta dal 16 novembre

La ruota aprirà il 16 novembre grazie alle attività del Duc e di Bergamoincentro con il Comune di Bergamo. L’attrazione sarà aperta al pubblico fino al 12 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 23.45 in piazza Matteotti. Ecco i prezzi: corsa singola 8 euro e 5 euro (sotto i 115 cm di altezza) per 2 giri da 8/10 minuti complessivi; cabina Vip con 2 persone 60 euro, 4 persone 120 euro. Durata della corsa 30 minuti con aperitivo. L’accesso è gratuito per la cabina disabili, per gruppi e famiglia sono previste riduzioni così come per le scolaresche (minimo 20 persone): 5 euro fino alla terza elementare e 6 euro dalla quarta. Durata della corsa di 3 giri da 15 minuti, anziché 2 giri.