Luna park, aggressori presi. «La sicurezza è garantita»

Domenica sera tranquilla, il 25 agosto, al Luna park. Tante le famiglie e i giovani in cerca di svago tra le 65 attrazioni. L’eco di quanto accaduto sabato - il ferimento di uno steward a opera di un balordo, e le minacce a un altro con una cintura sul piazzale esterno del parco giochi - tiene banco tra gli addetti ai lavori ma non turba la spensieratezza dei frequentatori. Del resto l’attenzione sulla sicurezza è massima: due agenti della polizia locale fanno la spola tra dentro e fuori e 16 steward, oltre a fare da «filtro» all’ingresso, presidiano i «corridoi».

Il punto di controllo all’ingresso con la vigilanza

(Foto di Bedolis) Luna park affollato domenica sera, con tante famiglie e giovani tra le giostre

(Foto di Bedolis)

I fatti di sabato sera

Intanto i due aggressori di sabato sera sono stati presi. Un 42enne d’origine sudamericana, con un disagio psichiatrico, è stato fermato e denunciato per l’aggressione a uno steward (che ha riportato alcuni punti di sutura ma sta bene), nel piazzale esterno. Intorno alle 22,30 l’uomo ha dato in escandescenze, attirando l’intervento degli addetti alla sicurezza che lo hanno allontanato. In prossimità dei parcheggi, il 42enne ha quindi estratto un coltello e ferito lievemente al fianco sinistro uno degli steward. Immediato l’intervento di polizia di Stato e polizia locale. Il 42enne è stato denunciato.

Sempre sabato sera un 20enne d’origine egiziana ha minacciato uno steward con una cintura e per questo è stato fermato e denunciato. Dopo la rissa tra gruppi di «maranza» avvenuta nell’agosto di un anno fa al Luna park, lo spazio divertimento di Celadina è osservato speciale dalle forze dell’ordine, con servizi di controllo e pattuglie. In campo anche i sedici steward, pagati dai giostrai, per presidiare l’area negli orari di apertura. I controlli (per verificare ad esempio i contenuti degli zaini) sono già all’ingresso, altri vigilanti monitorano poi la situazione tra i «corridoi» del parco giochi, con particolare attenzione. Anche ieri sera, domenica, le pattuglie delle forze dell’ordine erano in campo e gli steward erano operativi. «L’attenzione sul Luna park è massima – assicura l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni –. Nei tavoli tecnici coordinati con la Questura sono state predisposte le misure di sicurezza, che prevedono sempre la presenza di pattuglie delle forze dell’ordine, coinvolgendo anche la polizia locale. Gli steward, inoltre, rappresentano un presidio in più». Sui fatti di sabato, l’assessore fa notare che «si tratta di un caso isolato, avvenuto nell’area esterna. Comunque diverso dalle risse tra baby gang che si erano verificate l’agosto scorso».

«Qui svago in serenità»

«Il nostro impegno è massimo per garantire divertimento in sicurezza, ci sono attrazioni per tutte le età. Bergamo è una città che ha sempre dato una risposta positiva», ricordano anche Armando Piccaluga e Marco Ballarini, del comitato organizzativo del Luna park (una città nella città, che conta 600 persone per circa 44 famiglie), presenti sabato e ieri per monitorare la situazione. E precisano: «L’episodio è accaduto fuori dall’area delle giostre: all’interno (dove ci sono cioè le attrazioni, in una zona perimetrata e con varchi d’ingresso, ndr) non si sono registrati problemi, anzi è stata una serata con molte persone». Domenica sera hanno fatto da guida tra Tagadà, Bruco Mela e le ultimissime novità ad alto tasso di adrenalina come il Loop Fighter: «Ribadiamo, da parte nostra c’è il massimo impegno per la sicurezza». Col sostegno anche di una spesa importante: «Gli steward, fissi dalle 20 a oltre mezzanotte, costano 100 euro a testa al giorno. Siamo inoltre sempre collegati con Protezione civile e ambulanze. All'interno del Luna park la sicurezza è totale».