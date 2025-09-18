Lutto nel mondo politico bergamasco, è morto Ettore Pirovano

Lutto nel mondo politico bergamasco e nazionale. Ettore Pirovano, ex parlamentare della Lega ed ex presidente della provincia di Bergamo, più volte deputato e senatore, è venuto a mancare nella giornata di giovedì 18 settembre.

Ettore Pirovano ai tempi di presidente della Provincia di Bergamo

(Foto di Yuri Colleoni) Ad esprimere il cordoglio è Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo al Senato della Lega. «Tutta la Lega Lombarda - scrive Romeo in una nota - oggi piange uno di noi, Ettore Pirovano, amministratore e parlamentare che ha rivestito, con tutta la grande competenza e l’enorme passione di cui era capace, prima il ruolo di sindaco di Caravaggio, poi quello di presidente della Provincia di Bergamo e a Roma anche il prestigioso incarico di presidente dei nostri senatori. Esprimo il mio cordoglio e le mie condoglianze, e quelle di tutta la Lega Lombarda, alla famiglia Pirovano e in particolare all’amica Daisy che, seguendo con orgoglio le orme paterne, è diventata a sua volta apprezzato sindaco e altrettanto apprezzata collega senatrice.

Anche la figlia Daisy ha seguito il percorso del padre, diventando sindaca di Misano Gera d’Adda per tre mandati, dal 2009 fino al 2024, e senatrice dal 2018 sempre per la Lega.

Da sin. Ettore Pirovano. Roberto Maroni e Franco Tentorio Con Umberto Bossi Con la figlia Daisy

La storia politica

Ettore Pirovano, 76 anni, è stato sindaco di Caravaggio dal 1997 al 2006 e vicesindaco dal 2006 al 2009, poi presidente della Provincia di Bergamo dal 2009 al 2014, eletto con il 59% delle preferenze. Successivamente stato deputato della Camera dei deputati dal 1996 al 2001, poi è stato eletto al Senato della Repubblica italiana nella circoscrizione Lombardia, ricoprendo l’incarico di capogruppo della Lega Nord dal 2001 al 2006 e, durante le prime fasi della XV Legislatura, dal 3 al 16 maggio 2008, rimanendo in seguito senatore all’interno del gruppo della Lega Nord per tutta la XV legislatura.

Calderoli: «Piango un amico»

Calderoli e Pirovano insieme in una foto del 2009 «Oggi per me è un giorno di grande dolore perché un altro amico, un altro compagno del mio viaggio politico, un altro pezzo di storia della nostra Lega non c’è più: Ettore Pirovano. È stato mio capogruppo al Senato, mio collega sui banchi di Palazzo Madama, ma da bergamasco lo ricordo soprattutto per essere stato il mio presidente della Provincia di Bergamo e prima ancora sindaco della sua Caravaggio». Così, in una nota, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. «È stato un amministratore sempre al servizio dei suoi cittadini, prima quelli di Caravaggio e poi di tutti i bergamaschi: il territorio per lui veniva prima di tutto, a qualunque ora, ogni giorno dell’anno. Sono addolorato per la scomparsa di un amico e di un uomo che ha dato tanto alla nostra Lega: rivolgo le mie condoglianze a tutti i suoi cari e un abbraccio forte alla figlia Daisy, anche lei apprezzato sindaco e oggi senatore», conclude.

Fontana: «Grande dolore»