Maestri del Paesaggio, in piazza Vecchia prende forma la piramide verde - Foto

Prende forma la piramide verde in piazza Vecchia, l’allestimento «manifesto» dell’edizione 2023 de «I Maestri del paesaggio», evento di Arketipos con il Comune di Bergamo che prenderà il via il 7 settembre e proseguirà fino al 24. Martedì sono iniziate le operazioni per posizionare le oltre 10 mila piante forestali, fornite da Ersaf, che andranno a formare l’allestimento vegetale sulla struttura larga 15 metri e alta 4,5 posizionata nei giorni scorsi. Il progetto «Grow together, grow green/10k +» è firmato dall’architetto Martin Rein-Cano dello studio Topotek di Berlino. Sulla piramide si potrà salire e «vivere» alcuni eventi, riflettendo sul concetto chiave della manifestazione, «crescere insieme», salvaguardando natura e biodiversità.