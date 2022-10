Mafie favorite dalla crisi: in crescita usura, frode fiscale e riciclaggio

Sono presenze carsiche, sotterranee e poco visibili, ma che – di fronte all’affare giusto – emergono dall’ombra per allungare i tentacoli. Così si muovono i clan in Bergamasca, ormai da tempo. L’ultima conferma è arrivata ieri, condensata tra le oltre 200 pagine di un report redatto dall’Osservatorio sulla criminalità organizzata (Cross) dell’Università di Milano e da Polis Lombardia per conto della Commissione Antimafia del Consiglio regionale.