Malpensata, ecco il nuovo palazzetto per gli sport a rotelle: «Progetto per i giovani»

Apertura al pubblico nei fine settimana

Immerso nel parco Olmi della Malpensata, molto più di quanto non lo è stato il vecchio palaghiaccio, il nuovo palazzetto sarà gestito per i prossimi tre anni (ma la convenzione potrà essere prorogata) dall’associazione sportiva Time 4.2 – 400 atleti iscritti in tutte le discipline degli sport a rotelle, attiva anche in altri ambiti – e dall’8 dicembre sarà aperta, per ora solo il sabato dalle 17 alle 21, anche al pubblico. «Abbiamo lavorato in questi anni per sostituire una struttura che ormai era fatiscente, e dovevamo farlo con qualcosa di meglio – ha detto il sindaco –. Questo impianto nasce principalmente per gli sport rotellistici, un movimento che a Bergamo è cresciuto molto in questi anni e che piace soprattutto ai giovani. La struttura è integrata con il parco e con il punto di ritrovo gestito dalla cooperativa don Giuseppe Ferrari che da un anno e mezzo porta avanti il progetto “Benpensata” di animazione sociale, che ora avrà la possibilità di utilizzare per alcune ore anche questi spazi».