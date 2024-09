Maltempo, il Consiglio regionale chiede lo «stato di emergenza nazionale»

Via libera all’unanimità dal Consiglio regionale alla mozione sulle misure urgenti per l’alluvione che ha colpito Bergamo, a partire dalla richiesta dello «stato di emergenza nazionale». Il Pirellone ha approvato il documento presentato da Jonathan Lobati (Forza Italia) e sostenuto trasversalmente da maggioranza e opposizione: in particolare, come emendato durante la discussione in aula, la mozione «impegna il presidente della Regione e la Giunta regionale» a «chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale» e a «istituire un tavolo con i Comuni con il fine di quantificare i danni subiti e valutare le richieste di finanziamento, garantendo tempi rapidi per la distribuzione dei fondi nella misura possibile»; al contempo, la mozione impegna sempre la Regione anche a «considerare di integrare eventuali finanziamenti statali con fondi regionali».