Maltempo di settembre 2024: altri 4,1 milioni ai Comuni della provincia di Bergamo

In Lombardia arrivano 9,5 milioni di euro di fondi per ristori ai Comuni delle province di Bergamo, Brescia e Lecco, colpite dal maltempo tra l’8 e il 12 settembre 2024. Si tratta di ristori per 32 interventi urgenti in 16 comuni, per attività di soccorso, assistenza e rimozione delle situazioni di pericolo. Si aggiungono ai 2,8 milioni già stanziati a maggio.