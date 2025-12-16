Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

Maltempo di settembre 2024: altri 4,1 milioni ai Comuni della provincia di Bergamo

I RISTORI. Dalla Regione per interventi urgenti come attività di soccorso, assistenza e rimozione delle situazioni di pericolo.

Redazione Web
Redazione Web
I danni del maltempo che ha colpito la provincia di Bergamo a settembre 2024
I danni del maltempo che ha colpito la provincia di Bergamo a settembre 2024

Bergamo

In Lombardia arrivano 9,5 milioni di euro di fondi per ristori ai Comuni delle province di Bergamo, Brescia e Lecco, colpite dal maltempo tra l’8 e il 12 settembre 2024. Si tratta di ristori per 32 interventi urgenti in 16 comuni, per attività di soccorso, assistenza e rimozione delle situazioni di pericolo. Si aggiungono ai 2,8 milioni già stanziati a maggio.

«Si sostengono i comuni per garantire sicurezza, assistenza alla popolazione e ripristino delle condizioni di normalità»

I comuni coinvolti

Per quanto riguarda la provincia di Bergamo, da Regione Lombardia arrivano 4,1 milioni di euro per 15 interventi in 11 Comuni. La cifra più consistente, di 1,55 milioni di euro, alla città, per le operazioni sui torrenti Tremana e Morla. Poi 482mila euro a Olmo al Brembo per i lavori in località Aiali, 465mila a Sorisole per via Premerlino, 400mila ad Alzano Lombardo per gli interventi sul torrente Nesa, stessa cifra a Torre Boldone per il Gardellone. Poi 300mila euro a Ponteranica per il torrente Morla, 200mila ad Albino per via Madonna della Neve, 200mila anche a Mezzoldo, 70mila a Ubiale Clanezzo, 50mila a Zogno, circa 37mila a Nembro per vari interventi.

«Una risposta concreta - dichiara Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile - ai territori colpiti. Si sostengono i comuni per garantire sicurezza, assistenza alla popolazione e ripristino delle condizioni di normalità. Un ringraziamento particolare va al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci per l’attenzione dimostrata verso la Lombardia e per il costante supporto in una fase così delicata».

Bergamo
Alzano Lombardo
Brescia
Lecco
Olmo al Brembo
Disastri, Incidenti
Disastri meteorologici
Politica
Enti locali
Ambiente
inquinamento
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Romano La Russa
Nello Musumeci
