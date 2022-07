Mancano mille infermieri: ecco i «Super Oss»

Il punto di partenza è in una carenza oggettiva: gli infermieri mancano, e mancano ovunque. Dagli ospedali pubblici a quelli privati, dalle Rsa all’assistenza domiciliare. In Bergamasca, per esempio, servirebbero mille infermieri in più, sommando i differenti segmenti del lavoro di cura. In Lombardia, secondo un’altra stima complessiva, si sale a un fabbisogno di circa 10mila di questi professionisti, di cui 3.500 solo per le Rsa.