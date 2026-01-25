Cronaca / Bergamo Città
Domenica 25 Gennaio 2026
Manutenzione a Palazzo Uffici, il 27 e 28 chiudono gli sportelli polifunzionali
INFO UTILE. Martedì 27 gennaio dalle ore 12.30 e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio: chiusura sportelli polifunzionali di Palazzo Uffici e garantiti i servizi essenziali
Bergamo
Martedì 27 gennaio dalle ore 12.30 e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio gli sportelli polifunzionali di Palazzo Uffici, piazza Matteotti 3, saranno chiusi al pubblico per un intervento tecnico straordinario sui programmi informatici del Comune. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali quali la registrazione di nascite e decessi.
Nonostante la chiusura degli sportelli, i servizi online resteranno comunque attivi in queste giornate di manutenzione, per la presentazione di istanze telematiche. Le domande effettuate verranno però registrate ufficialmente dal sistema del protocollo solo al termine degli interventi tecnici.
