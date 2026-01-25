Manutenzione a Palazzo Uffici, il 27 e 28 chiudono gli sportelli polifunzionali

Martedì 27 gennaio dalle ore 12.30 e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio gli sportelli polifunzionali di Palazzo Uffici, piazza Matteotti 3, saranno chiusi al pubblico per un intervento tecnico straordinario sui programmi informatici del Comune. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali quali la registrazione di nascite e decessi.