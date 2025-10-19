Mercatanti in Fiera chiude con il botto: 110 mila visitatori -Foto

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la 23ª edizione di Mercatanti in Fiera, che in quattro giorni ha richiamato in centro città circa 110.000 visitatori. Complice il bel tempo e la voglia di tornare a vivere le piazze, la manifestazione si è confermata tra gli appuntamenti più amati dai bergamaschi. Nonostante lo spostamento al terzo weekend di ottobre – con temperature serali più fresche e una chiusura anticipata dei banchi – l’affluenza non ne ha risentito. Le vie del centro si sono riempite fin dal primo giorno, in un clima di festa e curiosità.

Sapori e colori da tutto il mondo

Quest’anno Mercatanti ha riunito 105 espositori provenienti da 25 Paesi, dall’Olanda alla Grecia, dalla Francia al Messico, fino a Australia, India, Egitto e Cina. Accanto alle proposte internazionali, non sono mancate le eccellenze italiane: 14 regioni hanno portato in piazza i loro prodotti tipici, dai formaggi lombardi alle specialità siciliane, dai vini toscani ai dolci del Piemonte. L’affluenza ha spinto la Polizia locale a chiudere temporaneamente al traffico via Roma – sabato pomeriggio e domenica sera – per consentire un accesso più sicuro ai visitatori.

Alcune istantanee di Mercatanti in fiera sul Sentierone

Alcune istantanee di Mercatanti in fiera sul Sentierone

(Foto di Bedolis)

«Un’edizione straordinaria»

Soddisfazione da parte degli organizzatori. «Quella appena conclusa è stata un’edizione straordinaria – commenta Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti – con oltre 110.000 persone che hanno animato il centro città, trasformandolo in un punto d’incontro per famiglie, turisti e giovani. Il bel tempo ha certamente aiutato, ma è stato il clima festoso e l’atmosfera colorata delle bancarelle a rendere speciale l’evento». Rossi ha voluto ringraziare il Comune di Bergamo, la Polizia Locale e Aprica per la collaborazione e il lavoro svolto durante i quattro giorni di manifestazione.

Un appuntamento che unisce

Organizzata da Anva Confesercenti e Promozioni Confesercenti Bergamo, con il patrocinio di Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bergamo, Mercatanti in Fiera ha ancora una volta confermato il suo ruolo di vetrina internazionale di sapori e artigianato, capace di attrarre migliaia di persone e di animare il cuore della città.