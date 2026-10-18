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Cronaca / Bergamo Città Domenica 18 Ottobre 2026

Mercatanti in Fiera, gran finale sul Sentierone

LA MANIFESTAZIONE. Domenica 18 ottobre si chiude la manifestazione che per quattro giorni ha animato il centro di Bergamo. Oltre cento espositori da 26 Paesi e 14 regioni italiane, tra specialità gastronomiche, artigianato e migliaia di visitatori.

Lettura meno di un minuto.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Mercatanti in Fiera, gran finale sul Sentierone
La 24esima edizione dei Mercatanti in Fiera a Bergamo

Bergamo

Si chiude oggi la 24esima edizione di Mercatanti in Fiera. Il bilancio della manifestazione si preannuncia ancora ancora una volta decisamente positivo, frutto di quattro giorni trascorsi all’insegna della convivialità e delle passeggiate tra le bancarelle.

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Più di cento espositori, provenienti da ben 26 nazioni, hanno portato sul Sentierone le loro specialità, generando parecchia attesa e curiosità. Mercatanti - organizzato da Anva Confesercenti in collaborazione con Promozioni Confesercenti, con il patrocinio del Comune di Bergamo, della Provincia di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo - è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile, da segnare sul calendario, per tutti i bergamaschi, ma non solo. Visitatori provenienti dalle province limitrofe e numerosi turisti internazionali si sono infatti calati volentieri nel clima di festa.

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Da mattina a tarda sera non c’è mai stata una sosta per le attività, molte dedicate al food, seguite da artigianato e prodotti locali, che da giovedì hanno lavorato ininterrottamente. Nella mattinata di domenica 18 ottobre una debole pioggia ha rallentato il passaggio nel salotto di Bergamo, ma nel pomeriggio il tempo dovrebbe rimanere nuvoloso, contribuendo a far arrivare un fiume di gente che ne approfitterà per fare gli ultimi acquisti, scegliendo tra specialità e prodotti tipici provenienti da 26 nazioni straniere e 14 regioni italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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