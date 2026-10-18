Mercatanti in Fiera, gran finale sul Sentierone

Più di cento espositori, provenienti da ben 26 nazioni, hanno portato sul Sentierone le loro specialità, generando parecchia attesa e curiosità. Mercatanti - organizzato da Anva Confesercenti in collaborazione con Promozioni Confesercenti, con il patrocinio del Comune di Bergamo, della Provincia di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo - è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile, da segnare sul calendario, per tutti i bergamaschi, ma non solo. Visitatori provenienti dalle province limitrofe e numerosi turisti internazionali si sono infatti calati volentieri nel clima di festa.