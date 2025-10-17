Mercatanti parte subito col pienone in centro: allestito anche il giardino di fiori in Piazza Dante - Foto

È subito «Mercatanti mania» in centro a Bergamo. Profumi e sapori d’Europa da giovedì 16 ottobre hanno invaso il capoluogo con più di cento operatori da tutto il mondo . Al taglio del nastro sul Sentierone sono intervenuti Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, il vicesindaco Sergio Gandi, il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, e l’assessore regionale Claudia Terzi, con i consiglieri regionali Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi. L’importanza del settore è stata sottolineata anche dall’europarlamentare Lara Magoni.