Venerdì 17 Ottobre 2025
Mercatanti parte subito col pienone in centro: allestito anche il giardino di fiori in Piazza Dante - Foto
L’EVENTO. Gli stand di prodotti tipici da tutta Europa allestiti fino a domenica sul Sentierone.
È subito «Mercatanti mania» in centro a Bergamo. Profumi e sapori d’Europa da giovedì 16 ottobre hanno invaso il capoluogo con più di cento operatori da tutto il mondo . Al taglio del nastro sul Sentierone sono intervenuti Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, il vicesindaco Sergio Gandi, il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, e l’assessore regionale Claudia Terzi, con i consiglieri regionali Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi. L’importanza del settore è stata sottolineata anche dall’europarlamentare Lara Magoni.
«Mercatanti» prosegue fino a domenica, tra sapori e artigianato . E nella giornata di venerdì 17 ottobre fa registrare il tutto esaurito fin dalla mattina. In Piazza Dante è stato allestito il giardino di fiori e bulbi. Orari: fino a sabato dalle 9 alle 24, domenica dalle 9 alle 22.
