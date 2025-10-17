Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 17 Ottobre 2025

Mercatanti parte subito col pienone in centro: allestito anche il giardino di fiori in Piazza Dante - Foto

L’EVENTO. Gli stand di prodotti tipici da tutta Europa allestiti fino a domenica sul Sentierone.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Pienone sul Sentierone per il primo giorno di Mercatanti: bancarelle in centro a Bergamo fino a domenica
Pienone sul Sentierone per il primo giorno di Mercatanti: bancarelle in centro a Bergamo fino a domenica
(Foto di Bedolis)

È subito «Mercatanti mania» in centro a Bergamo. Profumi e sapori d’Europa da giovedì 16 ottobre hanno invaso il capoluogo con più di cento operatori da tutto il mondo . Al taglio del nastro sul Sentierone sono intervenuti Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, il vicesindaco Sergio Gandi, il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, e l’assessore regionale Claudia Terzi, con i consiglieri regionali Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi. L’importanza del settore è stata sottolineata anche dall’europarlamentare Lara Magoni.

Il pienone in centro a Bergamo
Il pienone in centro a Bergamo
Il mercato di fiori in piazza Dante
Il mercato di fiori in piazza Dante

«Mercatanti» prosegue fino a domenica, tra sapori e artigianato . E nella giornata di venerdì 17 ottobre fa registrare il tutto esaurito fin dalla mattina. In Piazza Dante è stato allestito il giardino di fiori e bulbi. Orari: fino a sabato dalle 9 alle 24, domenica dalle 9 alle 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Gastronomia
Vacanze
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Antonio Terzi
Sergio Gandi
Pasquale Gandolfi
Claudia Terzi
Alberto Mazzoleni
Michele Schiavi
Confesercenti Bergamo