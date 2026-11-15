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Cronaca / Bergamo Città Domenica 15 Novembre 2026

Mercatini e ruota in centro: si respira già l’atmosfera delle feste. E a ChorusLife spettacolo di luci e laboratori dal 21 novembre

VERSO IL NATALE. Taglio del nastro per il villaggio di 25 casette in piazzale Alpini. Il 22 si accendono le luci di Natale in centro città. Dal 21 novembre tantissime iniziative anche a ChorusLife.

Lettura 3 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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Mercatini e ruota in centro: si respira già l’atmosfera delle feste. E a ChorusLife spettacolo di luci e laboratori dal 21 novembre
Primo weekend di mercatini ed è già pienone in piazzale degli Alpini  foto bedolis

Inizia a respirarsi un’atmosfera natalizia in città, tra i mercatini in piazzale Alpini, le prime decorazioni nelle strade, le vetrine addobbate e un calendario di iniziative che sta entrando nel vivo. A dare il via a questo periodo è il tradizionale villaggio di Natale in piazzale Alpini, che ha aperto sabato 14 novembre con 25 casette in legno disposte attorno alla pista di pattinaggio ospitata da Nxt Station. Giunto alla 18ª edizione, il Villaggio è organizzato dall’associazione Nòter de Bèrghem in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo e resterà aperto fino al 27 dicembre. Tra le proposte ci sono prodotti artigianali, oggetti da regalo e specialità gastronomiche regionali e internazionali e non mancano sciarpe, guanti, berretti, borse in cuoio e manufatti artigianali.

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All’inaugurazione sono intervenuti il vicesindaco Sergio Gandi, il direttore di Promozioni Confesercenti Cesare Rossi e il presidente di Nòter de Bèrghem Fabrizio Archetti. «Il Villaggio richiama cittadini e visitatori, dà agli espositori l’occasione di promuovere prodotti e attività e contribuisce a sostenere il commercio e il turismo, offrendo un motivo in più per frequentare la città durante le festività», ha sottolineato Gandi, ricordando anche Giulio Zambelli storico rappresentante degli ambulanti bergamaschi, scomparso nel 2022, che ha contribuito negli anni alla crescita della manifestazione. Per Cesare Rossi, «Bergamo è ormai una destinazione turistica anche a dicembre: è il momento di mettere in rete le tante iniziative presenti sul territorio e valorizzarle». Archetti ha evidenziato il percorso compiuto dal mercatino, «diventato un punto di riferimento per cittadini e visitatori», e il lavoro svolto per proporre anche quest’anno un’offerta ricca di nuove realtà e occasioni di incontro.

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Gli appuntamenti

Il Villaggio sarà animato anche da un calendario di appuntamenti per famiglie e bambini: il 28 novembre uno scultore realizzerà dal vivo una grande opera natalizia in legno, utilizzando una motosega, mentre il 5 dicembre è in programma un coro. Il 12 dicembre arriverà Santa Lucia, accompagnata da folletti e cornamuse, per raccogliere le letterine e distribuire caramelle. Nei fine settimana sono previste esibizioni di artisti di strada, zampognari e musicisti. Babbo Natale accoglierà invece i più piccoli nella sua casetta il 19 e 20 dicembre.

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Il 22 si accendono le luci

Lo scintillio delle luminarie è pronto a illuminare il centro, a poco più di un mese dal Natale. Nei giorni scorsi è stata completata la posa degli addobbi, mentre i commercianti stanno allestendo le vetrine. Anche quest’anno hanno contribuito al progetto delle luci, integrando la quota messa a disposizione dal Duc insieme a Comune, Camera di Commercio e associazioni di categoria. Un filo di luci, lungo ben dieci chilometri, illuminerà e unirà idealmente i quartieri della città. Domenica 22 novembre alle 17,30 da piazza Vittorio Veneto partirà il conto alla rovescia per l’accensione.

L’avvicinarsi di dicembre porta con sé anche l’attesa per il ponte dell’Immacolata, ma soprattutto per Santa Lucia. I bambini hanno già iniziato a mettersi in fila per consegnare la letterina con i propri desideri nella chiesetta dedicata alla Santa, in via XX Settembre. Giochi, dolci e libri sono tra i regali più richiesti, con il vantaggio che potranno essere scartati con calma la domenica, senza dover poi correre a scuola e lasciare a casa i doni appena ricevuti.

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Bosco magico, giostra e ruota

In centro proseguono i preparativi per completare il bosco magico, che ospita anche la casa di Babbo Natale, una tappa ormai immancabile per centinaia di bambini, pronti a scattare una foto ricordo con Santa Claus. Rispetto allo scorso anno lo spazio è raddoppiato, arrivando a occupare tutta l’area disponibile fino alla Torre dei Caduti.

La giostra dei cavalli è già aperta al pubblico, così come ha iniziato a funzionare la ruota panoramica, arrivata a inizio settimana in piazza Matteotti. Nei prossimi giorni compariranno anche gli allestimenti natalizi curati dal Christmas Design e sul Sentierone sorgerà la tradizionale Capanna de L’Eco di Bergamo, che accompagna il Natale con uno sguardo rivolto al sociale.

Si accende il Natale anche a ChorusLife

Il Natale si accende a ChorusLife. Sabato 21 novembre prende il via «ChorusLife Christmas», il programma di iniziative natalizie che animerà il distretto fino al 6 gennaio. In calendario spettacoli, laboratori, mercatini e attività per bambini e famiglie, con il coinvolgimento delle attività commerciali e delle associazioni del territorio.

A caratterizzare l’atmosfera natalizia sarà anche «Dove dorme l’aurora», l’installazione luminosa firmata dalla scenografa e visual artist Giulia Argenziano, ospitata a ChorusLife nell’ambito di Christmas Design, che quest’anno coinvolgerà per la prima volta il distretto. L’opera trasformerà Piazza del Sagittario in un paesaggio ispirato al Grande Nord, con giochi di luce che simuleranno l’aurora boreale. Lo spettacolo luminoso, della durata di 10 minuti, si ripeterà ogni ora.

Mercatini e ruota in centro: si respira già l’atmosfera delle feste. E a ChorusLife spettacolo di luci e laboratori dal 21 novembre
Natale a ChorusLife: si accende dal 21 novembre

La festa inaugurale è in programma sabato 21 novembre in Piazza del Sagittario, a partire dalle ore 18. A condurre l’evento sarà Stefano Federici di Radio Number One, in una serata che sarà anche l’occasione per celebrare i primi due anni di ChorusLife. Alle 18.30 è previsto lo spettacolo di danza aerea di Paola Quistini, seguito alle 18.45 dall’esibizione del Coro di Monterosso. Alle 18.50 si terrà l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dallo spettacolo luminoso dell’aurora boreale. Alle 19 la serata si concluderà con una degustazione del panettone di Italo Vezzoli, accompagnato dallo zabaione di GNAM.

Il programma proseguirà domenica 22 novembre con il «Vintage Pit-Stop», raduno di auto storiche e da collezione in programma dalle 9.30 alle 12.30, e il «ChorusLife Craft Market», mercato dedicato al vintage, all’artigianato e al design, dalle 9 alle 18. Spazio anche ai bambini con l’apertura della Casa del Natale, dove sarà possibile scrivere la letterina a Santa Lucia, e il laboratorio creativo «Storia di un pettirosso», dalle 16 alle 18, a cura di ABC. Prosegue inoltre fino al 29 novembre l’iniziativa de La Città del Mattoncino, che invita bambini e adulti a costruire insieme un grande albero di Natale con mattoncini LEGO che verrà poi esposto davanti al negozio.

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