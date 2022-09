«M’improvvisai fotografo, così riuscii a incontrare la regina Elisabetta»

Muore la regina Elisabetta alla veneranda età di 96 anni e subito emergono i ricordi di chi ha avuto la fortuna di incontrarla nei lunghi anni del suo regno. È il caso di Luigi Latorraca, abitante di Selvino che qui si è trasferito da Milano anni fa attratto dalle bellezze dell’Altopiano e da tutto quello che di buono offre per una vita quotidiana all’insegna della tranquillità; non ha più lasciato Selvino, vive tutt’ora con gli arzilli genitori che, guarda caso, sono praticamente coetanei della defunta regina. E allora basta aprire il baule dei ricordi dove si trovano sommersi i vecchi e polverosi album di fotografie del tempo che fu, alcune sbiadite dagli anni. Fra queste ecco spuntare alcune immagini ricordo del soggiorno di Luigi a Londra negli anni ’80 per studiare, imparare la lingua e intraprendere alcune attività lavorative.