Minacce, insulti e biglietti intimidatori: dietro al profilo fake c’era l’ex. Denunciato per stalking

Le scriveva messaggi carichi di odio, minacce di morte e insulti tramite un falso profilo social. Le lasciava biglietti inquietanti sulla macchina, vicino al posto di lavoro, in momenti sempre diversi. Una persecuzione che durava da mesi e che aveva gettato la vittima, una donna di Bergamo, in un profondo stato di ansia e paura. Quando si è rivolta alla Polizia postale, il sospetto era uno sconosciuto. Ma dietro a quell’identità digitale si celava una verità ancora più inquietante: il persecutore era in realtà il suo ex compagno, un uomo italiano, anche lui bergamasco, incapace di accettare la fine della loro relazione.