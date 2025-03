Monopattini in città, 1.300 noleggi al giorno. Ora il nuovo bando

Nel 2024 i noleggi degli 800 mezzi a disposizione sono stati 479.034, con 962.551 km percorsi, un media di 40mila noleggi al mese, circa 1.300 al giorno. «Tali dati, forniti dagli operatori – spiegano da Palafrizzoni – dimostrano l’importante volume di utilizzo di tali mezzi che risultano preferiti ad altri mezzi sostenibili per gli spostamenti cosiddetti di “ultimo miglio”». Le novità del Codice della strada (che ha ad esempio introdotto l’obbligo del casco per gli over 18) non inibiscono gli utenti: lo scorso gennaio, gli 800 monopattini dei due operatori autorizzati, hanno registrato 25.292 noleggi con percorrenze mensili di 47.336 km, in linea con la stagione fredda. Da gennaio ad aprile 2024 i noleggi sono stati 132.964 (265.694 km percorsi), da maggio a settembre 228.104 (466.629 km) e da ottobre a dicembre 117.966 (230.228 km).

Scade il bando di assegnazione

L’ultimo avviso pubblico risale al 2022, della durata di 2 anni. La concessione a Bit Mobility è in scadenza oggi, quella a Lime, il 7 marzo. La città non resterà scoperta dal servizio, assicurano da Palafrizzoni, che hanno previsto «dei rinnovi sino alla data del rilascio delle nuove autorizzazioni». Il numero dei nuovi mezzi sarà in linea con l’attuale, con un massimo di 1.200 monopattini: «Nell’avviso saranno individuati quantitativi minimi – spiegano gli uffici – e potrà essere chiesta una proposta di ampliamento della flotta in periodi particolari, ad esempio per il periodo estivo, fino ad un massimo di 600 dispositivi per ogni operatore».

Monopattini elettrici Bit Mobility

Le nuove leggi del codice della strada

Nella delibera di Giunta, vengono riportate le novità del nuovo Codice della strada. Tra queste, l’obbligo del casco, di assicurazione e targa: «I monopattini che ci sono in città in modalità sharing già rispondono a quanto previsto dalla legge – afferma l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda –. Resta, ancora critico, il tema del casco, ma in questo momento l’obbligo è in carico ai conducenti non all’operatore, quindi chi usa il monopattino deve portarsi il casco. So che gli operatori stanno studiando alcune soluzioni, tra queste, il dotare i monopattini di un casco pieghevole».