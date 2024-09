Motociclista morì dopo uno speronamento: confermata la condanna anche in appello

La Corte d’assise d’appello di Brescia venerdì 20 settembre ha confermato la condanna a 14 anni di carcere per omicidio con dolo eventuale e aggravato dai futili motivi nei confronti di Vittorio Belotti, magazziniere 50enne di Montello. L’uomo è accusato della morte del motociclista Walter Monguzzi, 55 anni, di Osio Sotto, speronato dopo una lite al semaforo il 30 ottobre 2022 in via Papa Giovanni a Montello. Belotti era al volante di una Fiat Panda e aveva urtato la moto del 55enne, il quale era caduto nella corsia opposta mentre sopraggiungeva una Bmw, che l’aveva investito non lasciandogli scampo. Belotti, che è ai domiciliari, era presente in aula, ma ha scelto di non parlare.