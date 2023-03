Multa per lo striscione umanitario, sulle pagine social dell’Athletic Brighela decine di messaggi di solidarietà

Fa discutere il caso dell’Athletic Brighela , società della Terza categoria bergamasca multata dal Giudice sportivo per aver mostrato prima di una partita uno striscione con la scritta «Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare» dedicato alla tragedia di Cutro. Sulle pagine social dell’Asd Athletic Brighela, quando si è diffusa la notizia della sanzione (550 euro e due squalifiche), sono arrivate decine di messaggi di solidarietà, anche con offerte di contributi per pagare la multa. La società ha risposto ad alcuni utenti, ringraziandoli «per la solidarietà ed il sostegno – si legge in uno dei messaggi di risposta –. A breve pubblicheremo un comunicato ufficiale. Nel frattempo segui i nostri canali che presto daremo aggiornamenti».