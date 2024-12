Natale all’insegna della speranza: ecco le celebrazioni con il Vescovo. E il 29 si apre l’Anno giubilare

Sta per iniziare il tempo liturgico forte del Natale, che quest’anno vede un evento particolarmente significativo per l’intera Chiesa cattolica. Infatti, martedì 24 dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa della basilica di San Pietro, dando ufficialmente il via al Giubileo, o Anno Santo, del 2025, che si concluderà il 6 gennaio 2026. Nella Bolla «Spes non confundit» (La speranza non delude) di indizione del Giubileo, Papa Francesco ha stabilito che l’apertura dell’evento nelle Chiese particolari di tutto il mondo venga celebrata domenica 29 dicembre.

Le celebrazioni natalizie

Queste le celebrazioni del Vescovo Francesco Beschi in Cattedrale nel tempo liturgico natalizio. Martedì 24 dicembre, vigilia, alle 23,30 Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo, seguita dalla concelebrazione eucaristica solenne nella notte (animate dalla Cappella musicale del Duomo). Entrambe verranno trasmesse in diretta su Bergamo Tv. Mercoledì 25 dicembre, solennità del Natale di Nostro Signore: alle 10,30 il Vescovo presiede una solenne concelebrazione eucaristica (animata dalla Cappella musicale del Duomo), al termine della quale, prima della benedizione finale, porgerà i suoi auguri alla Diocesi, alla città e all’intero territorio bergamasco. Quindi monsignor Beschi raggiungerà il Nuovo albergo popolare per portare gli auguri natalizi agli ospiti, al personale, alla comunità interna delle suore delle Poverelle e ai volontari. Alle 17 il Vescovo presiede i Vespri della solennità del Natale sempre in Cattedrale.

La Messa alla stazione autolinee

Si rinnova l’atteso appuntamento con la Messa di Natale presso la Stazione delle Autolinee di Bergamo. Ancora una volta, la sera della Vigilia, la comunità di Bergamo si riunirà per celebrare la magia del Natale in un’atmosfera di condivisione e solidarietà. La celebrazione, organizzata in collaborazione con Notèr de Bèrghem, Confesercenti Bergamo, Caritas e con il coordinamento logistico di Luca Mangili, si terrà la sera della Vigilia alle 21.30, regalando a tutti i presenti un’occasione unica per vivere l’arrivo del Santo Natale in un contesto carico di significato. La messa sarà celebrata da Don Roberto Trussardi. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute al progetto di accoglienza dei senza fissa dimora presso il Galgario, portando calore e sostegno a chi più ne ha bisogno, soprattutto in questo periodo di festa. Seguirà un momento di festa con brindisi e panettone.

Apertura dell’Anno giubilare

Il Vescovo compirà il rito di apertura dell’Anno giubilare per la Chiesa bergamasca domenica 29 dicembre alle 16 nella basilica di Santa Maria Maggiore, quindi sosta davanti al Battistero per poi confluire in Cattedrale.

Le altre funzioni

Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno 2024, alle 16 il Vescovo presiede una Messa solenne sempre in Cattedrale, durante la quale sarà cantato l’antico inno del «Te Deum» in ringraziamento al Signore per l’anno trascorso. Mercoledì 1° gennaio, Capodanno, solennità di Maria Madre di Dio e 58ª Giornata mondiale della pace, sul tema, scelto da Papa Francesco, «Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la pace». Alle 18 il Vescovo presiede una solenne Concelebrazione eucaristica, animata dal Coro dell’unità pastorale di Città Alta. Nel messaggio per la Giornata mondiale, inviato ai capi di Stato e di governo, ai leader delle diverse religioni, ai responsabili delle organizzazioni internazionali e agli uomini di buona volontà, Papa Francesco lancia tre appelli per costruire la pace: azzerare il debito delle nazioni povere, eliminare la pena di morte, destinare all’educazione le risorse impiegate negli armamenti.