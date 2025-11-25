Natale, il panettone di Emergency in quattro piazze della provincia di Bergamo

In provincia di Bergamo

Il panettone di Emergency

Il panettone di Emergency è realizzato dalla pasticceria Vergani e ha un peso di 1kg, preparato secondo la tradizionale ricetta milanese che prevede l’uso del lievito madre naturale e ingredienti selezionati con la massima cura. Ha una forma bassa e un impasto soffice ottenuto con farina di grano tenero italiano e arricchito con uvetta sultanina e scorze di arancia italiana candita. È disponibile al prezzo di 22 euro e ogni acquisto sarà accompagnato da una shopper in cotone naturale resa speciale dall’artista Dario Sansone con il suo messaggio di pace.