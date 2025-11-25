Cronaca / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025
Natale, il panettone di Emergency in quattro piazze della provincia di Bergamo
FESTIVITÀ. L’appuntamento in città, a Treviglio, Scanzorosciate e Ambivere: info e date.
Come da tradizione, anche quest’anno torna nelle piazze di tutta Italia il «Panettone fatto per bene» di Emergency, per sostenere il lavoro dell’ong nei paesi in guerra. Il tipico dolce natalizio sarà in vendita dal 5 all’8 dicembre in 700 piazze italiane, quattro in provincia di Bergamo.
In provincia di Bergamo
I volontari di Emergency saranno sabato 6 dicembre a Treviglio, dalle 15 alle 19 in via Torriani, all’Anteo spazioCinema. Domenica 7 a Bergamo, dalle 10 alle 13 al Quadriportico del Sentierone, e a Scanzorosciate, dalle 9,30 alle 18 ai Mercatini di Natale in centro al paese. E infine lunedì 8 ad Ambivere, dalle 9 alle 18, anche qui ai Mercatini di Natale.
Il panettone di Emergency
Il panettone di Emergency è realizzato dalla pasticceria Vergani e ha un peso di 1kg, preparato secondo la tradizionale ricetta milanese che prevede l’uso del lievito madre naturale e ingredienti selezionati con la massima cura. Ha una forma bassa e un impasto soffice ottenuto con farina di grano tenero italiano e arricchito con uvetta sultanina e scorze di arancia italiana candita. È disponibile al prezzo di 22 euro e ogni acquisto sarà accompagnato da una shopper in cotone naturale resa speciale dall’artista Dario Sansone con il suo messaggio di pace.
