Mercatini, casette di Babbo Natale, laboratori creativi per i più piccoli, spettacoli musicali, esposizioni di presepi, piste di pattinaggio sul ghiaccio, alberi addobbati e luminarie. La magia del Natale torna a illuminare tutta la Bergamasca, dalla città alle valli, dalla pianura al Sebino. Sono tantissime le iniziative organizzate da Comuni, Pro loco, associazioni e realtà del territorio per accompagnare grandi e piccoli durante le festività. Per orientarsi tra i numerosi appuntamenti, L’Eco di Bergamo ha realizzato una mappa interattiva che raccoglie i principali eventi natalizi in città e provincia.

In Valle Seriana, a Clusone , oltre ai mercatini nel centro storico, si potrà visitare la Casa di Babbo Natale e ammirare le proiezioni luminose sulla Torre dell’Orologio. A Castione della Presolana tornano i tradizionali mercatini con oltre 30 casette dedicate all’artigianato, ai prodotti del territorio e alle idee regalo, accompagnati da musica e animazione.

Anche sul lago d’Iseo si respira l’atmosfera delle feste: dal «Sarnico Magic Christmas» alle iniziative organizzate a Lovere con il «Borgo della Luce», tra luminarie, spettacoli e appuntamenti per le famiglie. In Valle Imagna, a Berbenno, la Casa Museo Andrea Previtali ospita la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine.

Numerose poi le attrazioni in città: dalla ruota panoramica ai mercatini sul Sentierone, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazzale degli Alpini al Bosco dell’Incanto, senza dimenticare le iniziative organizzate in Città Alta e nei quartieri. Presente, come da oltre 70 anni, anche la Capanna de L’Eco sul Sentierone.

Nella Bassa, «Winter in Treviglio» propone oltre un mese di appuntamenti tra luci, animazione e pattinaggio sul ghiaccio in piazza Setti. Non mancano, in tutta la provincia, le iniziative legate alla tradizione, con esposizioni di presepi artistici, rappresentazioni della Natività e appuntamenti dedicati a Santa Lucia.

Come consultare la mappa

Come orientarsi tra tutte queste proposte? Basta consultare la nostra mappa interattiva. A ogni puntino corrisponde un’iniziativa: cliccandoci sopra si apre una scheda con la descrizione dell’evento, il luogo, le date, gli orari, gli eventuali costi e gli appuntamenti in programma. I puntini sono contraddistinti da colori diversi a seconda della tipologia di attività. Selezionando le categorie nella legenda della mappa è possibile mettere in evidenza soltanto le iniziative di proprio interesse: dai mercatini ai presepi, dalle case di Babbo Natale agli spettacoli musicali, dalle luminarie ai villaggi di Natale in piazza.

La mappa, che sarà aggiornata periodicamente durante le festività, non ha la pretesa di essere esaustiva, ma vuole offrire una guida alle principali iniziative natalizie organizzate sul territorio bergamasco, anche grazie alla collaborazione dei nostri lettori. Per segnalare nuovi appuntamenti da inserire nella mappa o comunicare eventuali correzioni e aggiornamenti potete scrivere all’indirizzo [email protected].