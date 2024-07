Negozi, Bergamo resiste. In provincia si fatica di più

Il saldo negativo

Quindi, i numeri: in tutta la Bergamasca nei primi sei mesi dell’anno sono nate 633 nuove imprese del terziario e ne sono state chiuse 669, appunto con un saldo negativo di 36 attività. Il calo interessa soprattutto gli ambulanti (-32 attività, con 49 chiusure a fronte di 17 aperture), il commercio alimentare (-20 attività, per via delle 53 chiusure contro le 33 aperture) e quello non alimentare (-8 attività, con 243 chiusure e 235 aperture). L’espansione continua per le attività della somministrazione e della ricettività (bar, ristoranti, strutture alberghiere ed extra-alberghiere), che nel primo semestre hanno visto 158 nuove aperture contro 153 chiusure (+5 attività), e per i servizi alle imprese e ausiliari (+19 imprese, con 190 aperture e 171 chiusure). Scavando nelle singole categorie, l’abbigliamento è tra i settori più in sofferenza (57 chiusure contro 26 aperture, -31 attività), mentre crescono ancora il commercio elettronico (85 aperture contro 55 chiusure, +30) e le imprese che commercializzano auto (44 aperture contro 14 chiusure, +30). «La crisi dei consumi sta producendo un conto molto salato», rileva Confcommercio Bergamo, secondo cui «solo un terzo delle chiusure interessa titolari per raggiungimento dei limiti dell’età pensionabile». Se la serranda si abbassa, non è solo per il mancato ricambio generazionale: è soprattutto per le difficoltà a tenere in equilibrio l’attività. Per Giovanni Zambonelli, presidente di Confcommercio Bergamo, «i numeri non fanno che confermare in modo molto crudo difficoltà che si protraggono da tempo, una realtà difficile con cui purtroppo ci dobbiamo confrontare costantemente. I motivi sono svariati e concatenati tra di loro: l’evoluzione delle abitudini di acquisto, la denatalità e il progressivo invecchiamento della popolazione, la scarsa propensione al sacrificio che fare l’imprenditore richiede, i modelli di offerta». I cambiamenti sono profondi: «Gli stessi centri commerciali si stanno ripensando sulla scia dell’esperienza americana, che vede il fenomeno del “demalling”, la chiusura di questo tipo di commercio e la conseguente riqualificazione urbana – spiega Zambonelli –. Fare l’imprenditore non può prescindere da competenze consolidate, mentre, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo assistito a troppa improvvisazione, supportata solo da disponibilità finanziaria, con investimenti poi sperperati per l’insuccesso dell’iniziativa imprenditoriale».