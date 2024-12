Nel 2024 sei delitti nella Bergamasca

La prima tragedia del 2024 è stata quella di Martinengo, dove a gennaio Diego Rota , di 55 anni, è stato accoltellato dalla moglie Caryl Menghetti nella villetta in cui vivevano con la loro bimba di 5 anni. La donna era stata visitata all’ospedale di Treviglio, in Psichiatria, alcune ore prima dell’oDavvide Amamicidio.

A marzo Joy Omoragbon , 49enne di origine nigeriana , è stata uccisa dal compagno e connazionale Osarumwense Aimiose. La donna è stata accoltellata nell’abitazione in cui vivevano a Cologno al Serio. In passato l’uomo aveva minacciato la compagna con un coltello ed era stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio.

Sharon Verzeni

(Foto di Yuri Colleoni)

Nel cuore dell’estate, tra luglio e agosto, gli inquirenti sono stati impegnati un mese per risolvere il caso consumatosi a Terno d’Isola, in via Castegnate, dove la 33enne Sharon Verzeni è stata accoltellata di notte mentre camminava per strada da sola. E alla fine sono riusciti a risalire all’autore del delitto, immortalato dalle telecamere mentre si muoveva in bicicletta intorno alla scena del crimine: si tratta di Moussa Sangare, 31enne d’origini maliane e di casa a Suisio, che ha poi confessato di aver accoltellato la giovane barista (che non conosceva). «Ho ucciso perché quella sera volevo uccidere qualcuno», ha confessato.