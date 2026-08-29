Nella Bergamasca riserve idriche migliorate: «Ma ancora sotto la media»

In miglioramento

Adesso, tra bacini idroelettrici e laghi naturali ci sono 938 milioni di metri cubi di acqua disponibile per l’irrigazione dei campi in pianura, il 33% in più di metà agosto e 140 milioni di metri cubi in più rispetto ai 798 di fine luglio. «Le abbondanti precipitazioni che hanno interessato la nostra regione – commenta Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia con delega alla Gestione della risorsa idrica – hanno avuto almeno un effetto positivo: queste piogge hanno portato acqua verso i campi della pianura, e soprattutto hanno migliorato il riempimento dei grandi laghi e degli invasi. Sul resto purtroppo solo problemi, tanto che abbiamo ritenuto opportuno richiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza perché, dopo tanta siccità, gli eventi piovosi intensi hanno provocato ingenti danni ai territori montani e pedemontani».