Nell’ex Nessi una nuova insegna: «Sarà per giovani e famiglie»

In questi giorni sono in corso gli importanti lavori di ristrutturazione dell’immobile, che per decenni ha rappresentato un approdo sicuro per migliaia di studenti e pendolari. Grazie alla sua posizione strategica, capolinea e di passaggio per la maggior parte dei mezzi pubblici che attraversano il centro di Bergamo per raggiungere i paesi limitrofi, Nessi era molto conosciuto anche fuori dai confini della città. Il negozio ha rappresentato per anni anche un importante presidio per il territorio, grazie alle eleganti vetrine, colme di leccornie, che illuminavano e tenevano viva tutta la zona.