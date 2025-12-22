«Niente smartphone prima dei 13 anni, sono troppo dannosi»

Crescono con uno schermo in mano, ma perdono pezzi di infanzia. Dormono meno, si muovono meno, parlano meno. E sono più ansiosi e soli. È il prezzo invisibile della vita digitale che entra troppo presto nelle case e nei giochi dei più piccoli. A lanciare l’allarme è la Società italiana di Pediatria (Sip), che ha recentemente aggiornato le raccomandazioni sull’uso delle tecnologie in età evolutiva: no allo smartphone personale almeno fino ai 13 anni, evitare l’accesso non supervisionato a Internet e ritardare il più possibile social media e videogiochi. Ogni anno guadagnato senza digitale, spiegano i pediatri della Sip, è un investimento sulla salute mentale, emotiva, cognitiva e relazionale dei bambini. I numeri parlano chiaro. Trenta minuti in più al giorno davanti a uno schermo possono raddoppiare il rischio di ritardo del linguaggio sotto i due anni; ogni ora aggiuntiva riduce il sonno di circa 15 minuti tra i 3 e i 5 anni; oltre 50 minuti quotidiani aumentano il rischio di ipertensione pediatrica e, già in età prescolare, di sovrappeso.

Dati che emergono da una nuova revisione sistematica della letteratura internazionale: oltre 6.800 studi analizzati, 78 inclusi nell’analisi finale. Un lavoro reso ancora più urgente dall’eredità della pandemia, che ha fatto crescere l’esposizione agli schermi di 4-6 ore al giorno rispetto al periodo pre-Covid. Le nuove indicazioni Sip delineano un percorso educativo condiviso tra famiglie, scuola e professionisti: niente dispositivi sotto i due anni, meno di un’ora al giorno tra i 2 e i 5 anni, meno di due ore dopo i 5, sempre con la supervisione di un adulto. E poi regole chiare: niente schermi a tavola o prima di dormire, più sport, gioco all’aperto, lettura e creatività. «Il cervello dei bambini e degli adolescenti è in piena costruzione – sottolineano i pediatri della Sip in una nota stampa – e una stimolazione digitale precoce e prolungata può interferire con attenzione, apprendimento e regolazione emotiva». Un messaggio che trova piena sintonia anche nel nostro territorio. «Da oltre un decennio ci occupiamo con particolare attenzione dell’aspetto relazionale tra bambini, adolescenti e genitori – spiega Luigi Greco, pediatra e tesoriere dell’Ordine dei Medici di Bergamo – e delle conseguenze fisiche legate a un uso eccessivo della tecnologia, come la miopia o la riduzione dell’attività motoria che può portare all’obesità». La tecnologia, aggiunge Greco, è ormai parte integrante della vita quotidiana, «ma è fondamentale imparare a usarla con consapevolezza, evitando che interferisca nelle relazioni interpersonali».

L’iperconnessione

Basta osservare ristoranti o momenti di socialità: «Situazioni che dovrebbero favorire il dialogo vengono spesso mediate o interrotte dai dispositivi digitali». La relazione, ribadisce sempre la Società italiana di Pediatria, nasce fin dalla primissima infanzia. «Il contatto visivo durante l’allattamento rappresenta la prima connessione tra madre e bambino – aggiunge Greco –. Lasciare i più piccoli abbandonati a se stessi in una sorta di piazza virtuale li espone a rischi reali, dal cyberbullismo agli adescamenti online». Senza contare che abituarsi a relazioni veicolate solo da piattaforme digitali o videogiochi sempre più frenetici può aumentare aggressività e isolamento.

A preoccupare i pediatri è anche la normalizzazione dell’iperconnessione: l’89% degli adolescenti dorme con il cellulare in camera, con effetti diretti sulla qualità del riposo e sulla capacità di concentrazione durante il giorno. L’eccesso di schermi è inoltre associato a un aumento di ansia, fragilità emotiva e perdita di autostima, soprattutto tra le ragazze, più esposte ai meccanismi di confronto sociale e al timore di restare escluse. Non mancano i rischi legati alla vista, con un aumento di miopia precoce e affaticamento oculare, aggravati dalla scarsa esposizione alla luce naturale. «Ogni ora davanti allo schermo – conclude Greco – è un’ora sottratta all’esperienza reale: al gioco libero, al movimento, alla relazione. La tecnologia non va demonizzata, ma governata, restituendo centralità all’adulto come guida e modello educativo. Servono patti sociali, obiettivi condivisi e collaborazione per privilegiare i contatti umani autentici». In prima linea c’è anche il pediatra di famiglia.

Un mondo sempre più digitalizzato

«Viviamo in un mondo sempre più digitalizzato, che va usato in modo consapevole e responsabile – sottolinea Anna Barabani, pediatra di Bergamo che opera in stretta collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII –. Il nostro compito è educare i genitori affinché l’infanzia resti centrata su gioco, relazioni, movimento e fantasia». Proteggere l’infanzia significa intervenire presto: «Più tardi si agisce, più è difficile cambiare abitudini consolidate», sottolinea la specialista. Internet, ricorda Barabani, «è un universo concepito per adulti».