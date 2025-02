«Noi del Dopolavoro ferroviario, come una famiglia»

L’atmosfera che si respira è calda e accogliente. Sembra, senza retorica, di stare in famiglia. Un bicchiere di vino, un buon piatto di pasta e tanti sorrisi. L’ultimo pranzo dei soci del Dopolavoro ferroviario di Bergamo nella sede della stazione è gioioso anche se, dice Michele Iania, «la lacrimuccia non si vede ma c’è».

Abbandonare il luogo che è stato casa per quasi cent’anni, da quando negli anni Trenta è nata l’associazione dei ferrovieri, non è facile. Ma la tristezza non intacca questo gruppo di donne e uomini che, parrà strano, sono in prevalenza estranei al mondo ferroviario: semplici persone che in questo gruppo hanno trovato la bellezza dello stare insieme e di condividere esperienze. «Speriamo che gli articoli usciti in questi giorni smuovano un po’ le acque e di avere una risposta a breve. È solo l’ultimo pranzo qui – commenta Luigi Azzariello proponendo il brindisi iniziale –. Ci vediamo nella nuova sala».

A tavola tra sapori e ricordi

Si sono ritrovati circa in 50 domenica 9 febbraio per una tavolata nel salone. In molti affamati dopo una lunga camminata nella mattinata per visitare il castello di Valverde con la guida turistica: una delle tante iniziative culturali che il Dlf promuove durante l’anno. A ristorarli ci hanno pensato le cuoche. Mogli di ex capitreno, come Anna Cairo, compagna di Michele Iania, o di ex macchinisti, per esempio Teresa Finazzi, moglie di Pierluigi Gotti, per tutti Chicco.

Le cuoche, da sinistra: Mary Di Gennaro, Oliva Rigamonti, Lara Drago, Anna Cairo, Lucia Ruocco e Teresa Finazzi Protagonista indiscussa la pasta all’amatriciana di Anna, che ne ha serviti in totale 6 chili con l’aiuto delle amiche Mary Di Gennaro, Oliva Rigamonti, Lucia Ruocco e Lara Drago. Ore di lavoro ai fornelli, come spesso capita al Dopolavoro. «Abbiamo festeggiato diversi capodanni nel salone. Tutti gli anni ci troviamo 5 o 6 volte tra feste dei tesseramenti, Natale, San Valentino e Giornata internazionale della donna», racconta Michele Iania.

Alla ricerca di una nuova sede

Occasioni come queste, in cui si ha un grande spazio per ritrovarsi, saranno complicate da ripetere. L’associazione è alla ricerca di una nuova sede, ma anche quella più papabile, ovvero una saletta nell’Urban Center, sarebbe troppo piccola e limitata solo alle attività istituzionali. «Mette un po’ di tristezza pensare che è l’ultimo pranzo», dice Anna Cairo. Ma non è solo per i pranzi, perché di attività se ne sono fatte tante nel tempo, tra svago e cultura. Oltre ad ospitare la scuola di tango Milonga – che si esibirà l’ultima volta al Dopolavoro il 15 febbraio, con l’ipotesi di uno spostamento anche per questa realtà, forse, all’Urban Center – e ad organizzare viaggi di gruppo (dalle vacanze in Calabria, Puglia o Sardegna, all’appuntamento annuale a Ischia) «abbiamo messo in piedi alcuni spettacoli. La corrida, il “Tale e quale”, e anche opere teatrali tra cui La giara di Pirandello», spiega Ezio Criscenzo, il «direttore artistico» del Dopolavoro.

Anna Cairo Ezio Criscenzo Francesco Schiavone

Luigi Azzariello Pierluigi Gotti Michele Iania

«Sono finito a fare il ferroviere per caso – racconta –. Lavoravo in teatro in Sicilia. Mi vennero a chiamare durante uno spettacolo per dirmi che ero stato preso per lavorare in ferrovia a Bergamo. Mia madre mi minacciò e dovetti andare». I ricordi sono tanti e per qualcuno, come Pierluigi Gotti, i migliori sono quelli delle Messe: «Personalmente sono legato alle Messe che organizzavamo per i defunti, perché in quelle occasioni potevi vedere anche tutti i colleghi che durante l’anno non riuscivi a incontrare».

«Come una seconda famiglia»