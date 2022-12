Novità in Città Alta: chiude il Casual, lo chef stellato Bartolini apre in San Vigilio

Per il cuoco più stellato d’Italia si aprirà però una nuova avventura in un relais che è stato individuato a poche centinaia di metri sui colli di San Vigilio , dove traslocherà anche la squadra di sala e di cucina attualmente impegnata al Casual. L’edificio fu costruito all’inizio del secolo scorso con il nome di San Pellegrino e poi venne cambiato in Gourmet, che per decenni ha accolto ospiti e commensali tra pranzi, cene, matrimoni e ricevimenti.