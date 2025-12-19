Nuova rete in fibra ottica in Città Alta: completati i lavori

Il Comune di Bergamo con FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale, ha completato i lavori per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica in Città Alta. A partire da martedì 23 dicembre i servizi ultrabroadband (banda ultralarga) saranno disponibili per la commercializzazione per tutte le linee collegate alla nuova infrastruttura. Cittadini e imprese potranno beneficiare di connessioni più performanti richiedendone l’attivazione ai propri operatori di riferimento.

Gli interventi, promossi e interamente finanziati da FiberCop, hanno interessato i cabinet - gli armadietti stradali che ospitano gli apparati di rete - installati nelle vie Borgo Canale, Colleoni e Solata. Per la posa della fibra ottica in Città Alta si è fatto ricorso, dove possibile, alle infrastrutture esistenti, inclusa la rete dell’illuminazione pubblica, riducendo inoltre al minimo gli interventi di scavo grazie all’utilizzo di tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop ha operato in costante coordinamento con l’Amministrazione comunale, nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e archeologici.

«Città Alta presentava un gap di connettività significativo, anche rispetto al resto della città. Questo intervento di FiberCop, che ringraziamo per l’investimento, risponde a una richiesta concreta e diffusa da parte dei residenti. Il Comune ha lavorato attivamente per facilitare questo progetto, occupandosi di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni presso la Soprintendenza, in un contesto urbano complesso e di grande valore storico», dichiara l’Assessore all’Innovazione del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni. «Questa iniziativa, realizzata in uno dei luoghi di maggior rilievo storico del Paese, rappresenta un importante step nel percorso di digitalizzazione del territorio e siamo convinti porterà benefici significativi per lo sviluppo economico e l’innovazione al servizio di cittadini, imprese e istituzioni», afferma il Responsabile Operations Area Nord Ovest di FiberCop, Rosario Cristaudo.