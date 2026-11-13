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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 13 Novembre 2026

Nuovi allarmi nelle scuole, pochi sgomberi. «Fondamentale un protocollo»

IL CASO. Ancora mail di minacce bomba alle scuole, in città evacuato il Natta. I dirigenti scolastici: «Bene le indicazioni nazionali per garantire uniformità di azione». La Procura aprirà un’inchiesta contro ignoti.

Lettura 2 min.
Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo Collaboratrice

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Nuovi allarmi nelle scuole, pochi sgomberi. «Fondamentale un protocollo»
Gli studenti del Natta evacuati per l’allarme bomba di giovedì 12 novembre (Bedolis)

Nuove mail di allarme bomba, ma questa volta poche evacuazioni. Dopo le segnalazioni di mercoledì, anche giovedì 13 novembre altri messaggi sono arrivati ad alcuni istituti della Bergamasca. Tra questi l’Isis Natta, dove gli studenti sono stati nuovamente fatti uscire dalle aule e accompagnati all’esterno. Una segnalazione analoga è arrivata anche all’Istituto comprensivo Talpino di Nembro dove le scuole sono state evacuate mentre all’istituto comprensivo Donadoni di Bergamo il dirigente Luigi Airoldi si è confrontato con la Questura e l’Ufficio scolastico territoriale, decidendo di non evacuare. Una mail è arrivata anche all’istituto superiore Serafino Riva di Sarnico. Anche allo Zenale e Butinone di Treviglio sono stati effettuati controlli, senza procedere allo sgombero. Una mail di minacce è arrivata anche all’Istituto comprensivo Aldo Moro di Calcinate, ma si è deciso di non evacuare

Le disposizioni

Le indicazioni del governo: non evacuare gli edifici in assenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente un pericolo. Resta al prefetto la possibilità di disporre lo sgombero in presenza di elementi specifici e concreti di rischio

Poco dopo sono arrivate le indicazioni del governo: non evacuare gli edifici in assenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente un pericolo. Resta al prefetto la possibilità di disporre lo sgombero in presenza di elementi specifici e concreti di rischio e alle scuole è chiesto di trasmettere alle autorità ogni informazione utile. «Avere un protocollo chiaro è fondamentale per dare uniformità di azione alle scuole ed evitare che invii massivi blocchino il Paese», dice Luca Rossi, dirigente dell’istituto comprensivo Mazzi, che ieri non ha ricevuto la mail, a differenza di mercoledì. Rossi sottolinea poi le difficoltà in situazioni di emergenza: «Quando scatta un allarme non sempre c’è il tempo di attendere verifiche esterne. Non siamo né militari né investigatori e non dobbiamo inventarci competenze che non abbiamo. Ma se anche una sola delle oltre 6mila segnalazioni si fosse rivelata concreta, oggi staremmo piangendo e chiedendoci perché non abbiamo evacuato tempestivamente gli edifici. Non serve allarmismo, ma la giusta dose di prudenza e la capacità di allertare tempestivamente chi di competenza».

D’accordo Salvatore Inglima, dirigente del Romero di Albino: «La comunicazione del governo è in linea con ciò che avevamo adottato mercoledì. Bisogna mantenere alta l’attenzione, ma non farci trascinare dal panico».

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«Lavoro congiunto»

Anche Simonetta Marafante, dirigente del Lussana, che non ha ricevuto la mail, accoglie con favore il protocollo nazionale: «Non evacuare in assenza di riscontri oggettivi non significa abbassare la guardia, ma affidarsi alla valutazione tecnica della Prefettura e delle forze dell’ordine, che monitorano la situazione in tempo reale».

E Savia Nardone, dirigente del Natta, si augura che le disposizioni possano interrompere la catena delle segnalazioni: «Se l’intento è cercare il caos e il caos non viene creato, magari chi manda queste mail inizierà a desistere». Dario Conte, dirigente dell’istituto comprensivo di Gorle che mercoledì ha disposto l’evacuazione, ieri non è stato raggiunto da altri messaggi: «È fondamentale che il governo dia indicazioni di condotta a noi dirigenti, così da lavorare congiuntamente per il bene della comunità». Sul tema è intervenuta anche l’Associazione nazionale presidi: « Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici» e «le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero», a cui viene chiesto «di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori», afferma il presidente Antonello Giannelli. Aggiungendo che il protocollo sarà efficace se l’attuazione sarà affiancata «da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo».

Le indagini

La Procura di Bergamo aprirà un’inchiesta a carico di ignoti per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio

Intanto, la Procura di Bergamo aprirà un’inchiesta a carico di ignoti per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Essendo il testo della mail spedito agli istituti bergamaschi lo stesso di quello giunto in altre parti d’Italia, il fascicolo sarà probabilmente spedito alla Procura di Roma, che dal punto investigativo sta tirando le fila a riguardo dell’allarme provocato dagli hacker.

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