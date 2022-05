Nuovi sindaci in Bergamasca: 35 candidati in 17 Comuni. Al voto il prossimo 12 giugno

Trentacinque aspiranti sindaci – con qualche sorpresa che ha fatto la sua comparsa all’ultimo – in 17 Comuni: sono pronti ai blocchi di partenza per il voto del 12 giugno. Ieri a mezzogiorno scadeva il termine per la consegna delle liste elettorali, che ora verranno vagliate dagli addetti ai lavori: salvo irregolarità che dovessero emergere in queste ore, il quadro è dunque definito.