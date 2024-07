Nuovo cantiere in via Garibaldi, senso unico alternato. Il punto sui lavori in città - Foto e video

Il cantiere, che durerà circa un mese, è stato suddiviso in tre fasi, con diversi assetti della mobilità. Nella prima fase, il cantiere è stato allestito solo in prossimità dell’incrocio tra via Sant’Alessandro e via Garibaldi. Previsto il restringimento della carreggiata con senso unico alternato che sarà gestito da un semaforo fisso.

Nuovo cantiere in via Garibaldi Nella seconda fase il cantiere si allarga sul resto della via interessata dai lavori, sempre con restringimento della carreggiata e senso unico alternato (gestito da semaforo di cantiere). L’ultima fase si concentra in corrispondenza della rotonda dei Mille. Anche qui è previsto il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato, ma gestito da movieri. Durante l’intera durata del cantiere la polizia locale chiede di rispettare i 30 chilometri orari.

Gli altri cantieri

Ma ci sono anche altri importanti cantieri in città, in particolare nell’area di viale Giulio Cesare per il cantiere T2 (fino al 31 agosto), il cantiere rete teleriscaldamento A2A (fino al 31 agosto) e il cantiere Atalanta (prolungato fino al 9 luglio ). In questo caso, fino al 9 luglio è chiusa viale Giulio Cesare nel tratto tra via Tito Livio/Legrenzi e via Finardi e in quello tra via Pietri/via del Lazzaretto e l’immissione di via largo dello Sport su viale Giulio Cesare, Inoltre, è prevista la chiusura del senso di marcia in uscita di viale Giulio Cesare tra piazzale Oberdan e via del Lazzaretto: è garantito solo l’ingresso in città in direzione piazzale Oberdan.

Greenway, conclusi i lavori alla ciclopedonale

Sono stati completati i lavori riguardanti l’intervento di rifacimento della passerella ciclopedonale della Greenway di via Castagneta, che ha una lunghezza complessiva di 140 metri circa. Le operazioni finali di smantellamento dell’area di cantiere, e la contestuale riapertura al transito, si sono concluse infatti nel pomeriggio di lunedì 8 luglio.

L’intervento ha previsto la sostituzione di tutte le travi (in totale 22) con nuove in larice lamellare, la rimozione degli arcarecci e loro sostituzione con nuovi profili in acciaio, la posa di una nuova pavimentazione in lamiera di acciaio antiscivolo, in sostituzione di quella lignea, e la posa delle lamiere a protezione delle nuove travi in legno lamellare.