Gewiss Stadium, dal cielo arrivano le «americane» - Foto/Video

A fine agosto pronto anche il parcheggio

Per fine agosto sarà anche accessibile il parcheggio sotterraneo. Gli interventi di urbanizzazione connessi (sistemazione delle aree esterne) saranno invece completati per l’autunno, come già previsto nell’accordo con Palafrizzoni.

Capienza e settore ospiti

A lavori completati la capienza sarà di poco meno di 25mila spettatori, con qualche novità nella ripartizione degli spazi. Cominciamo dalla nuova curva Sud, dove nella porzione angolare adiacente alla Rinascimento sono stati realizzati 10 skybox su due livelli con tagli che variano dalle 7 alle 21 persone e che stanno suscitando un notevole interesse nella clientela corporate (aziende e sponsor): in tutto fanno 100 posti con annessa ristorazione che vanno ad aggiungersi ai 1600 già esistenti delle 8 aree hospitality delle due tribune, 4 per lato. Al lavori completati questo tipo di offerta oscillerà tra i 1.700 e i 1.800 posti, poco più del 7% della capienza complessiva a fronte di una percentuale del 10 nei moderni stadi europei. Osservando il cantiere si nota già un pannello trasparente in cristallo che divide la porzione della nuova Sud sotto gli skybox dal resto della curva: questi posti entreranno a far parte della Rinascimento. La posa degli skybox non riduce la capienza dello stadio perché va ad occupare un’area libera della Sud non destinata comunque a posti a sedere ma al passaggio. Per comprenderlo basta guardare l’assetto della fronteggiante Nord.