Nuovo centro di riuso e di raccolta di rifiuti a Bergamo: assegnati i lavori

Il progetto, finanziato al 60% tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e al 40% dal Comune di Bergamo, ha un costo complessivo di circa 2,8 milioni di euro. Le opere, che dovranno essere completate entro il 2026, prevedono la realizzazione di un’area di circa 4.000 metri quadrati con infrastrutture informatizzate per agevolare la gestione e l’accesso in via Zanica dove sorgeva l’ex centro Servizi in disuso.