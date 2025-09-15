Nuovo comandante dei carabinieri di Bergamo: è il capitano Massimiliano Corbo

Il capitano Massimiliano Corbo è il nuovo comandante dei Carabinieri di Bergamo . Classe 1992, Corbo si è arruolato nelle fila dell’Arma dei Carabinieri nel 2011, dopo aver concluso il periodo di formazione alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, presso cui è entrato nel 2008 all’età di 15 anni . Ha frequentato il corso formativo presso l’Accademia Militare di Modena, successivamente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per poi essere destinato alla formazione degli Allievi Marescialli della Scuola di Firenze, come suo primo incarico.

La sua carriera si è sviluppata in Emilia Romagna come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale e successivamente con analogo incarico alla Compagnia di Gioia Tauro. Ha già alle spalle un Comando Compagnia a Sanremo, da dove proviene, ove ha comandato la Compagnia dal 2021 al 2025.