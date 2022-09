Nuovo dehors in viale Papa Giovanni. E i camerieri «sbucano» dal tunnel

È un po’ come se un pezzo della Bergamo d’antan, fosse in qualche misura rispuntato. Là dove un tempo i tavolini del ristorante dell’hotel Moderno disegnavano con le loro candide tovaglie file ordinate delimitate dal verde dei rampicanti, è tornato un bel dehors. Si tratta dello spazio esterno del ristorante San Martino. Il locale, che ha aperto i battenti nel 2014 dietro al Mercure Hotel, nello storico Palazzo Dolci, ha da poco inaugurato una propria area sul lato opposto di via Paleocapa, a pochi metri dal Centro Congressi.