Venerdì 19 Dicembre 2025
Officina del Nulla, market creativo in via Daste
IL 20 DICEMBRE. Prima edizione del market creativo «Officina del Nulla» curato da Martina Oberti. Il second hand prende nuova vita sabato 20 dicembre dalle 12 alle 20. In programma anche dj set.
Sabato 20 dicembre, dalle 12 alle 20, gli spazi della ex Centrale Elettrica Daste e Spalenga a Bergamo ospitano la prima edizione di Officina del Nulla, un market creativo ideato e curato da Martina V. Oberti. Officina del Nulla nasce da un’idea semplice e radicale: rimettere in circolo creando. Un progetto che prende forma a partire dal second hand, dalle scrivanie-laboratorio di mani creative, dagli armadi di casa che decidono di voltare pagina. Abiti, oggetti, materiali e dischi diventano così il punto di partenza per nuove trasformazioni, nuove storie, nuove possibilità.
Non è solo un market, ma uno spazio di incontro e sperimentazione, dove il gesto manuale incontra il riuso consapevole e dove ogni oggetto porta con sé tracce di vita precedente, pronto a cambiarne una nuova. Una sorta di officina temporanea del possibile, in cui il «nulla» diventa terreno fertile per immaginare altro. Pensata come appuntamento aperto a chi ama la creatività indipendente e le narrazioni che passano attraverso le cose, Officina del Nulla è anche l’occasione ideale per scovare regali di Natale originali, lontani dai circuiti tradizionali, all’interno di una delle location industriali più suggestive della città.
A rendere l’atmosfera ancora più viva, un dj set open chiavette, a sottolineare lo spirito aperto e partecipativo di questa prima edizione, che guarda al futuro con curiosità e leggerezza. Officina del Nulla è un esordio che profuma di inizio: un invito a rallentare, osservare, toccare, scambiare, dicono gli organizzatori. E a dare alle cose, e forse anche a noi, una seconda possibilità.
