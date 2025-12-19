Officina del Nulla, market creativo in via Daste

Sabato 20 dicembre, dalle 12 alle 20, gli spazi della ex Centrale Elettrica Daste e Spalenga a Bergamo ospitano la prima edizione di Officina del Nulla, un market creativo ideato e curato da Martina V. Oberti. Officina del Nulla nasce da un’idea semplice e radicale: rimettere in circolo creando. Un progetto che prende forma a partire dal second hand, dalle scrivanie-laboratorio di mani creative, dagli armadi di casa che decidono di voltare pagina. Abiti, oggetti, materiali e dischi diventano così il punto di partenza per nuove trasformazioni, nuove storie, nuove possibilità.

Non è solo un market, ma uno spazio di incontro e sperimentazione, dove il gesto manuale incontra il riuso consapevole e dove ogni oggetto porta con sé tracce di vita precedente, pronto a cambiarne una nuova. Una sorta di officina temporanea del possibile, in cui il «nulla» diventa terreno fertile per immaginare altro. Pensata come appuntamento aperto a chi ama la creatività indipendente e le narrazioni che passano attraverso le cose, Officina del Nulla è anche l’occasione ideale per scovare regali di Natale originali, lontani dai circuiti tradizionali, all’interno di una delle location industriali più suggestive della città.