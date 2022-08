Offre una vacanza alla signora malata truffata dall’hotel fantasma a Rimini

C’è un risvolto orobico particolarmente amaro, nella vicenda dell’hotel con «camere fantasma», chiuso venerdì scorso dopo un’ordinanza emessa dal Comune di Rimini. T ra le (tante) persone che, arrivate nella cittadina di mare, si sono ritrovate davanti ai sigilli e all’albergo chiuso, ci sarebbero infatti un giovane bergamasco e la madre gravemente malata . È il «Corriere Romagna» a riportare la loro storia, riferita da un lavoratore di un altro hotel della zona. «L’altro giorno ho incontrato madre e figlio arrivati da Bergamo – è il racconto riportato sul giornale locale –; erano disperati . Lei era sulla carrozzina e il figlio aveva fatto di tutto per portarla a Rimini perché quella, mi ha raccontato, sarebbe stata l’ultima volta in cui lei avrebbe potuto vedere il mare . “I medici le hanno dato al massimo un anno di vita”, mi ha detto». Il ragazzo avrebbe anche spiegato di aver «faticato tantissimo per mettere da parte i mille euro per la vacanza, erano i suoi risparmi, non ne aveva altri per pagare un’altra vacanza», oltretutto proprio a cavallo di Ferragosto. Per i due bergamaschi non sarebbe quindi rimasto altro da fare che risalire in auto per tornare a casa, rinunciando alla vacanza.