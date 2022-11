Oggi la visita del presidente Mattarella a Bergamo, i sindaci nel cuore

«I Comuni sono sempre stati ambiti decisivi della vita democratica del nostro Paese e luoghi della sua crescita». Sono parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo incarico ha sempre mostrato grande attenzione, vicinanza, solidarietà nei confronti delle amministrazioni locali e del loro ruolo. Oggi, proprio a Bergamo, ne arriverà un’ulteriore dimostrazione: sarà appunto il Capo dello Stato – che nei suoi anni al Quirinale non è mai mancato a questo appuntamento – a dare il «la», alla Fiera di via Lunga, alla 39 a assemblea nazionale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Un appuntamento che si dipanerà fino a giovedì con un programma fittissimo e pieno di voci di sindaci da tutta Italia, certo, ma anche di numerosi rappresentanti delle istituzioni. Il calendario vede infatti la presenza, in diversi momenti, di una larghissima parte dei ministri del governo Meloni (compresi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini), mentre per il gran finale di giovedì si attende conferma della presenza della stessa presidente del Consiglio.