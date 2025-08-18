Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025
Oggi la Messa giubilare del Vescovo e la processione - Segui qui la diretta
IL PROGRAMMA. I festeggiamenti entrano nel clou nel giorno dell’Apparizione. In mattinata l’omaggio floreale dei vigili del fuoco.
Esattamente 423 anni fa in una mattina di sole si è compiuto il miracolo che oggi si ricorda in modo solenne al Santuario dell’Apparizione. Dal 1602 i fedeli rivivono nella fede e nella tradizione un evento che quest’anno si celebra nel segno del Giubileo della speranza. Proprio oggi sono in programma i momenti religiosi più intesi a cui ci si prepara con le Messe delle ore 6, 7 e 8 celebrate al Santuario, a cui segue alle 9 la Messa solenne presieduta da monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto e rettore del Santuario. Alle 10 si svolge il tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale alla colonna votiva del sagrato del Santuario.
Alle 10,30 si celebra la Messa cantata presieduta da monsignor Andrea Paiocchi, con i sacerdoti nativi del Borgo o che hanno esercitato nel Borgo il loro ministero. Si compie anche memoria degli anniversari di ordinazione presbiterale con l’accompagnamento del «Coro dell’Immacolata» diretto dal maestro Ivan Zucchetti.
Santuario aperto tutto il giorno
Alle 12, recita dell’Angelus presieduta da monsignor Pasquale Pezzoli con i sacerdoti della parrocchia, davanti all’Effigie prodigiosa nel ricordo dell’evento miracoloso, con il gesto dell’io scoprimento del dipinto. Il Santuario rimane aperto tutto il giorno. Nel pomeriggio, c’è tempo utile per pregare, per accostarsi al sacramento della Confessione e ricevere le Benedizioni al trono dell’Addolorata. Alle 16 benedizione dei bambini e dei loro genitori. Alle 17,30 si celebra la Messa solenne presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, accompagnata dalla Corale «Tommaso Bellini» di Villa d’Ogna diretta dal Maestro Silvano Paccani. La Messa, che ha carattere giubilare, viene trasmessa in diretta qui sul nostro sito.
Alle 20 si recitano i Vespri solenni in Santuario. Alle 20,30 altro momento centrale dei festeggiamenti con la processione nel borgo con l’antico simulacro dell’Addolorata presieduta dal Vescovo alla presenza delle autorità, con sosta all’Accademia Carrara e benedizione finale in Santuario.
