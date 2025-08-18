Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025

Oggi la Messa giubilare del Vescovo e la processione - Segui qui la diretta

IL PROGRAMMA. I festeggiamenti entrano nel clou nel giorno dell’Apparizione. In mattinata l’omaggio floreale dei vigili del fuoco.

Laura Arnoldi
Laura Arnoldi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I festeggiamenti dell’anno scorso in Borgo Santa Caterina
I festeggiamenti dell’anno scorso in Borgo Santa Caterina

Esattamente 423 anni fa in una mattina di sole si è compiuto il miracolo che oggi si ricorda in modo solenne al Santuario dell’Apparizione. Dal 1602 i fedeli rivivono nella fede e nella tradizione un evento che quest’anno si celebra nel segno del Giubileo della speranza. Proprio oggi sono in programma i momenti religiosi più intesi a cui ci si prepara con le Messe delle ore 6, 7 e 8 celebrate al Santuario, a cui segue alle 9 la Messa solenne presieduta da monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto e rettore del Santuario. Alle 10 si svolge il tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale alla colonna votiva del sagrato del Santuario.

Alle 10,30 si celebra la Messa cantata presieduta da monsignor Andrea Paiocchi, con i sacerdoti nativi del Borgo o che hanno esercitato nel Borgo il loro ministero. Si compie anche memoria degli anniversari di ordinazione presbiterale con l’accompagnamento del «Coro dell’Immacolata» diretto dal maestro Ivan Zucchetti.

Santuario aperto tutto il giorno

Alle 12, recita dell’Angelus presieduta da monsignor Pasquale Pezzoli con i sacerdoti della parrocchia, davanti all’Effigie prodigiosa nel ricordo dell’evento miracoloso, con il gesto dell’io scoprimento del dipinto. Il Santuario rimane aperto tutto il giorno. Nel pomeriggio, c’è tempo utile per pregare, per accostarsi al sacramento della Confessione e ricevere le Benedizioni al trono dell’Addolorata. Alle 16 benedizione dei bambini e dei loro genitori. Alle 17,30 si celebra la Messa solenne presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, accompagnata dalla Corale «Tommaso Bellini» di Villa d’Ogna diretta dal Maestro Silvano Paccani. La Messa, che ha carattere giubilare, viene trasmessa in diretta qui sul nostro sito.

Alle 20 si recitano i Vespri solenni in Santuario. Alle 20,30 altro momento centrale dei festeggiamenti con la processione nel borgo con l’antico simulacro dell’Addolorata presieduta dal Vescovo alla presenza delle autorità, con sosta all’Accademia Carrara e benedizione finale in Santuario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Carrara
Religioni, Fedi
Evento religioso
Riti
Leader religiosi
Festività religiose
Francesco Beschi
Pasquale Pezzoli
Andrea Paiocchi
Silvano Paccani
Ivan Zucchetti