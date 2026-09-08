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Cronaca / Bergamo Città Martedì 08 Settembre 2026

Omicidio Claris: De Simone condannato a 18 anni e un mese di carcere

IL VERDETTO. La sentenza del processo di primo grado è arrivata alle 15 di martedì 8 settembre.

Lettura 2 min.
Stefano Serpellini
Stefano Serpellini
Omicidio Claris: De Simone condannato a 18 anni e un mese di carcere
Via dei Ghirardelli a Bergamo dove il 5 maggio si è consumato l’omicidio di Riccardo Claris

Bergamo

La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato Jacopo De Simone a 18 anni e un mese di reclusione, riconoscendolo colpevole di omicidio nei confronti di Riccardo Claris. La Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e la continuazione tra i reati.

Oltre alla pena detentiva, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. È stata inoltre disposta l’interdizione dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena. Al termine della detenzione dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.

Alessandra Feroldi: «La sentenza non ci restituisce Riccardo, ma dimostra che è stato un gesto gravissimo»

La Corte ha inoltre condannato l’imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, che saranno quantificati in sede civile. Disposte anche provvisionali immediatamente esecutive: 200mila euro ad Alessandra Feroldi, mamma di Riccardo, 60mila euro a Barbara Clares e 50mila euro a Barbara Agazzi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

La storia del processo

A luglio la pm Maria Esposito aveva invocato una condanna a 24 anni , con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dei futili motivi e massimo edittale, mentre il difensore Luca Bosisio in via principale l’assoluzione per legittima difesa e in subordine l’eccesso colposo di legittima difesa, esclusione dei futili motivi, la concessione delle generiche e delle attenuanti della provocazione e dello stato d’ira.

Cosa accadde la notte del 4 maggio

Riccardo Claris morì accoltellato la notte del 4 maggio 2025 in via dei Ghirardelli, sotto casa dell’imputato, per una questione di rivalità calcistica (non legata al tifo organizzato): un coro interista intonato a mezza voce dal 20enne al Reef Cafè di Borgo Santa Caterina, locale notoriamente frequentato da tifosi atalantini.

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Riccardo Claris in divisa calcistica

«Siamo a Bergamo e qui si tifa Atalanta», è l’intimazione che si sentì rivolgere De Simone. Che coi suoi compagni, ha ricostruito la pm Esposito, in quel bar entrò con atteggiamento provocatorio e fu poi inseguito insieme agli amici da almeno una quindicina di persone, tra cui Claris. De Simone si rifugiò nel suo appartamento insieme ad alcuni compagni, ma cominciò ad agitarsi quando capì che il fratello gemello e la fidanzata di quest’ultimo, che nella fuga si erano attardati, potevano essere in pericolo. Scese allora in strada dopo aver preso un coltello da cucina e si trovò di fronte al gruppo rivale che stazionava sotto il palazzo.

«Ma se aveva questo timore, perché non contattare il fratello al telefono o chiamare la polizia?», ha osservato la pm. Prima di De Simone, in strada era corsa la madre che, intuendo la malparata e temendo qualche colpo di testa del figlio, si era premurata di placare gli animi.

Il ventenne sferrò un fendente a Claris, che cadde e morì pochi istanti dopo, sotto gli occhi della fidanzata e degli amici. L’imputato sostiene che la vittima lo stava colpendo con una catena. Testimoni affermano invece che il 26enne non fosse armato. Di catene sul luogo del delitto non ne sono state trovate, soltanto la fibbia di una cintura. La difesa a processo ha però parlato di bonifica della zona da parte della compagnia di Claris e di una versione concordata anche tramite l’intervento di un avvocato nei giorni successivi all’omicidio.

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