Omicidio di via Novelli, l’accusa chiede 21 anni di carcere per Alessandro Patelli

Il pm Paolo Mandurino ha chiesto 21 anni di carcere per il giovane giardiniere Alessandro Patelli accusato dell’omicidio del tunisino Marwen Tayari, avvenuto l’8 agosto 2021 in via Novelli a Bergamo . Nella richiesta il pm ha tenuto conto delle attenuanti generiche, per la giovane età di Patelli (20 anni) contestandogli nel contempo due aggravanti: i futili motivi e il reato commesso davanti a due minori (i figli di Tayari).