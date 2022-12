Omicidio di Yara Gambirasio, rigettate le opposizioni della difesa di Bossetti

Sono state entrambe rigettate le opposizioni della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, a riguardo dell’accesso, dell’analisi e dello stato di conservazione dei 98 reperti, di cui 54 campioni del Dna, che gli avvocati Paolo Camporini e Claudio Salvagni avevano chiesto di analizzare per verificare se ci sono elementi per riaprire il processo. La questione era stata rinviata dalla Cassazione alle due Corti di Assise di Bergamo che già in precedenza si erano pronunciate in modo negativo.