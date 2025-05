Omicidio di Riccardo Claris, mercoledì 7 maggio l’autopsia

Da lite per il tifo calcistico a omicidio. Proseguono le indagini per chiarire con esattezza quanto accaduto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio in via Ghirardelli a Bergamo, fino alla coltellata che ha ucciso il 26enne Riccardo Claris.

Mercoledì l’autopsia

Tra martedì 6 e mercoledì 7 maggio si terrà l’interrogatorio di convalida. Sempre mercoledì 7 è invece in programma l’autopsia. Intanto i carabinieri sono al lavoro per ricostruire gli aspetti ancora in sospeso della vicenda, a cominciare dal motivo per cui si è scatenata la lite in Borgo Santa Caterina.