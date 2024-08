Omicidio di Terno d’Isola, l’uomo fermato già denunciato per maltrattamenti in famiglia

«Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa»: è stato fermato nella notte del 29 agosto dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Bergamo, un 31enne, nato a Milano e residente a Suisio (a pochi chilometri dalla zona del delitto), indiziato di essere il presunto omicida di Sharon Verzeni.

Il giovane, Moussa Sangare, nato in Italia e di origini africane, è l’uomo che appare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre in bicicletta, la notte fra il 29 e il 30 luglio scorsi, si allontanava velocemente dal luogo dell’omicidio. A lungo i militari hanno lavorato sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificarlo. L’uomo ha confessato di aver ucciso Sharon senza motivo.

Nei suoi confronti, fanno sapere i Carabinieri di Bergamo, ci sono «gravi indizi di colpevolezza»: sarebbe lui ad aver ucciso la giovane barista di 33 anni originaria di Bottanuco. I carabinieri, in una nota, spiegano che il pm ha deciso il fermo per il rischio di reiterazione del reato e di occultamento delle prove oltre che per il pericolo di fuga.

Già denunciato per maltrattamenti