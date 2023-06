Operativi 111 nuovi treni sulle linee lombarde: «Entro il 2025 la flotta avrà 222 convogli»

Sono 111 i nuovi treni entrati in servizio negli ultimi tre anni, cioè metà della flotta rinnovata che ha come data finale di consegna il 2025, con 222 treni acquistati da Fnm e Ferrovianord . Con un investimento di oltre 1,7 miliardi da parte di Regione Lombardia, come sottolineato oggi (venerdì 16 giugno) dai vertici Fnm e della Regione.