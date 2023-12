Operazione antidroga, 22 arresti. Manette anche a Treviglio

L’indagine, denominata «Turn over» per la capacità dei vertici del gruppo di fornire un costante ricambio ai pusher sul territori -, è stata eseguita dai carabinieri di Busto Arsizio coordinati dalla Dda delle Procure di Milano e Busto. Molti componenti del gruppo sono legati tra loro da vincoli di parentela e in parte sono già in carcere, circostanza che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, non gli ha impedito, tramite gli affiliati, di continuare a gestire gli interessi dell’associazione per delinquere.